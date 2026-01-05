  • Haberler
Ekonomist Uzunoğlu güncel piyasa ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu, “Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in verdiği rakamlara inanmak istiyorum ancak doğru bulmuyorum. Yüzde 30 civarında enflasyon açıklanması pek de doğru değil. Altın, Venezuela olayı ile beraber ivme kazandı. Yüzde 2.07’lik bir artışla başlangıç yaptık. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte yukarı doğru trendini sürdürecek. Dünyadaki kaos bitecek gibi durmuyor. Trump, Netanyahu ve Putin üçlüsü olduğu sürece dünyada huzurun olmayacağı kanaatindeyim. Trump’ın en büyük amacı dünyayı dize getirebilmek. Dünyanın en büyük mafyası içinde bulunduğumuz süreçte Trump’tır. Trump’ın dost olabileceği bir yön yok diğer liderlerin dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

