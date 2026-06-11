  • Haberler
  • Gündem
  • TSK Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi Komisyon'dan Geçti: Hulusi Akar'dan Önemli Açıklamalar

TSK Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi Komisyon'dan Geçti: Hulusi Akar'dan Önemli Açıklamalar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini ilgilendiren kapsamlı düzenlemeleri içeren 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TSK Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi Komisyon'dan Geçti: Hulusi Akar'dan Önemli Açıklamalar

Akar: “Kahraman Mehmetçiğimiz İçin Önemli Bir Adım”

Komisyon Başkanı Hulusi Akar, teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin TSK personelinin haklarını güçlendiren ve askeri hizmetleri daha etkin hale getiren bir adım olduğunu vurguladı. Akar, “TSK, Kahraman Mehmetçiğimiz ve askeri hizmetleri ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren bu teklif, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak niteliktedir. Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kanun Teklifinde Öne Çıkan Başlıklar

  • TSK personeline yapılacak ödemeler yeniden düzenleniyor.
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamı için yeni imkanlar getiriliyor.
  • Askerlikten muaf tutulanların uzman erbaşlık başvurusu yapılabilecek.
  • Sözleşmeli personelin kadro ve pozisyon atamaları kolaylaştırılıyor.

Yeni Mülakat Sistemi

Kanun teklifiyle birlikte mülakat sisteminde de değişiklikler yapıldı.

  • Adaylar, genel görünüş, öz güven, kişilik, psikolojik yapı, ifade yeteneği ve mesleğe uygunluk gibi kriterlerle değerlendirilecek.
  • Her üye 100 tam puan üzerinden bağımsız not verecek; ortalama alınarak mülakat puanı belirlenecek.
  • Adayların mülakatta en az 70 puan alması gerekecek.
  • Fiziki yeterlilik, yazılı ve mülakat sınavlarının başarı sıralamasına etkisi ilgili bakanlıklarca belirlenecek.

Eşitlik Durumunda Öncelik Kriterleri

Başarı puanlarının eşit olması halinde öncelik sırasıyla:

  1. Fiziki yeterlilik notu,
  2. Fiili hizmet süresi,
  3. Öğrenim düzeyi,
  4. Rütbe durumu,
  5. Ödül veya ceza puanları dikkate alınacak.
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Trafikte en fazla ceza 'cep telefonu' maddesinden uygulandı
Trafikte en fazla ceza "cep telefonu" maddesinden uygulandı
Bakan Bolat, 'Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda'
Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığı'nın merkezinde Kayseri güçlü bir pozisyonda”
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Vali Gökmen Çiçek: Gençlerimizi spor salonlarında tutacağız
Kayserili İmam Hikmet Sarı'dan Yeni Kitap: 'Sükûtun Dili'
Kayserili İmam Hikmet Sarı’dan Yeni Kitap: “Sükûtun Dili”
Erdoğan: 'Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır'
Erdoğan: “Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır”
Kayserispor'un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayserispor’un Genel Koordinatörü İlhan Parlak Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!