TSK Düzenlemelerini İçeren Kanun Teklifi Komisyon'dan Geçti: Hulusi Akar'dan Önemli Açıklamalar

Akar: “Kahraman Mehmetçiğimiz İçin Önemli Bir Adım”

Komisyon Başkanı Hulusi Akar, teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin TSK personelinin haklarını güçlendiren ve askeri hizmetleri daha etkin hale getiren bir adım olduğunu vurguladı. Akar, “TSK, Kahraman Mehmetçiğimiz ve askeri hizmetleri ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren bu teklif, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak niteliktedir. Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kanun Teklifinde Öne Çıkan Başlıklar

TSK personeline yapılacak ödemeler yeniden düzenleniyor.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamı için yeni imkanlar getiriliyor.

Askerlikten muaf tutulanların uzman erbaşlık başvurusu yapılabilecek.

Sözleşmeli personelin kadro ve pozisyon atamaları kolaylaştırılıyor.

Yeni Mülakat Sistemi

Kanun teklifiyle birlikte mülakat sisteminde de değişiklikler yapıldı.

Adaylar, genel görünüş, öz güven, kişilik, psikolojik yapı, ifade yeteneği ve mesleğe uygunluk gibi kriterlerle değerlendirilecek.

Her üye 100 tam puan üzerinden bağımsız not verecek; ortalama alınarak mülakat puanı belirlenecek.

Adayların mülakatta en az 70 puan alması gerekecek.

Fiziki yeterlilik, yazılı ve mülakat sınavlarının başarı sıralamasına etkisi ilgili bakanlıklarca belirlenecek.

Eşitlik Durumunda Öncelik Kriterleri

Başarı puanlarının eşit olması halinde öncelik sırasıyla: