TSMF, Erciyes Holding'in çoğu şirketleri ve araçları için ihale düzenleyecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Eylül ayında HES Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale düzenleyecek. HES Kablo 9 Eylül 2025'te 18 milyar 600 milyon TL, İstikbal Mobilya ise 30 Eylül 2025'te 12 milyar 500 milyon TL bedelle satışa çıkacak.