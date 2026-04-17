TSYD Heyeti, Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri’nin spor vizyonunu değerlendirdi

Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında düzenlenen tanıtım organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) şube başkanları ve spor yazarlarından oluşan heyet, kentin spor altyapısını ve turizm potansiyelini yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere Kayseri’ye geldi.

Program kapsamında heyet, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek bölgedeki modern tesisler hakkında bilgi aldı. Ardından Kapadokya’nın önemli turizm merkezlerinden Göreme’yi gezen heyet, Kayseri ve çevresinin sunduğu turizm çeşitliliğini yerinde görme fırsatı buldu.

Ziyaretler çerçevesinde TSYD heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin spor yatırımları, gençlik projeleri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreci ele alındı. Vali Çiçek, Kayseri’nin bu alanda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek adaylık sürecine destek vereceklerini ifade etti.

Heyet daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ziyarette, Kayseri’nin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur, adaylık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Kayseri’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi: “2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin organizasyonu çerçevesinde bizler de üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalıştık. Şehrimizi, marka değerine yakışır şekilde misafirlerimize en iyi biçimde tanıttık. Spor yazarlarımız ve TSYD şube başkanlarımızın büyük bir kısmının Kayseri hakkında olumlu görüşler beyan ettiğini memnuniyetle gördük.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca gerçekleştirilen programın, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecine önemli katkı sunduğu değerlendirilirken, şehirden ayrılan heyetin olumlu izlenimlerinin sürece güç katması bekleniyor.