TSYD Kayseri Şubesi'nde başkan Doğan Havur oldu

TSYD Kayseri Şubesi’nde Oktay Ensari’nin vefat etmesi nedeniyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde olağanüstü genel kurul yapıldı. Divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet raporları okunarak oylandı. Yapılan genel kurula tek liste ile katılan Doğan Havur, oy çokluğu ile TSYD Kayseri Şubesi Başkanlığı’na seçildi. Genel kurula katılan üyelere teşekkürlerini ileten Başkan Havur; "Oktay Ensari’nin ve tüm üyelerin derneğimize büyük emekleri oldu. Sahada çalışan arkadaşların maçlarda, organizasyonlarda yaşadığı sıkıntıları konuştuk. Bu şehri yöneten yöneticilerimizle birlikte sizlerin önerileriyle bu derneği daha da yukarılara taşıma adına gayret göstereceğiz" dedi. Yapılan genel kurul sonrası yönetim ve denetim kurulu şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu Asil: Doğan Havur, Metin Kösedağ, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz, Mustafa Duran, Olcay Düzgün, Sercan Küçükşahin

Yönetim Kurulu Yedek: Erhan Kan, Hakan Çiftçi, Samed Aydın Sun, Turan Bulut, Şevket Tekin, İlyas Kaplan, Koray Ülger

Denetim Kurulu Asil: Salih Balcı, Mehmet Serbez, Kürşat Açıkgöz

Denetim Kurulu Yedek: Gizem Abatay, Ali Altuntaş, Mehmet Nilkalı



