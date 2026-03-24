24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Necmeddin Öğe, hastalığın ölüme sebebiyet veren 10 hastalıktan biri olduğunu ve düzenli tedaviyle iyileşmenin mümkün olduğunu belirtti. Öğe, “Bugün Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla size Tüberküloz Hastalığı hakkında Kısaca bilgiler vermek istiyorum. Tüberküloz hastalığı, daha çok halk arasında bilinen adıyla ‘verem hastalığı’, daha çok akciğerleri tutan yalnız diğer organ ve sistemleri de tutabilen bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüberküloz dünyada ölüme sebebiyet veren ilk 10 hastalıktan biridir. Ülkemizde ise Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bu hastalıkla mücadele, önemli bir halk sağlığı konusu olmuş olup kurulan Verem Savaş Dispanseri aracılığıyla önemli başarılar elde edilmiştir. Tüberküloz bahsettiğim gibi en sık akciğerleri tutar ve hava yoluyla bulaşır. En sık, hasta bireyin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında ortama yayılan damlacıklar yoluyla bulaşır” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ SÜRECİNDE EN ÖNEMLİ NOKTA İLAÇLARIN AKSATILMADAN KULLANILMASIDIR”

Tüberküloz hastalığının düzenli tedaviyle iyileşebilen bir hastalık olduğunu belirten Öğe, “Bu bulaş sonrası gördüğümüz belirtiler 2 haftadan uzun süren öksürük, balgam, gece terlemesi, ciddi kilo kaybından ötürü eskilerimiz bu hastalığa ‘ince hastalık’ demiştir. Beraberinde kan tükürme, kanlı balgam dediğimiz hemoptizi olabilir. Bu en sık gördüğümüz belirtileridir. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tüberküloz düzenli tedaviyle tamamen iyileşebilen bir hastalıktır. Tedavi sürecinde en önemli nokta ilaçların aksatılmadan kullanılmasıdır. Bu noktada uyguladığımız doğrudan gözetimli tedaviyle, hastaların tedaviye uyumunu arttırmayı hedefliyoruz. Tüberküloz hastalığının tedavisi, özellikle göğüs hastalıkları hekimleri Verem Savaş Dispanserleri ile beraber yürütür. Bu hastaları Verem Savaş Dispanserine yönlendiririz. Verem Savaş Dispanseri ise çalışanlarıyla beraber bu hastaların ilaçlarının, dozlarının her birini yuttuğunu gözlemler. Teknolojinin gelişmesiyle beraber video gözetimli tedavi de çıkmıştır. Bu da hastalara daha kolaylık sağlıyor. Bu noktada video gözetimli tedavi ise, hastalar evde ilacını alırken görüntülü arayarak veya video kaydederek Verem Savaş Dispanserleri, hastaların ilaçlarını düzenli kullandıklarını ispatlamaktadır. Ayrıca önemli bir bilgi, uygun tedavi başladıktan sonra 2-3 hafta içerisinde tüberküloz hastalığının bulaştırıcılığı büyük ölçüde ortadan kalkar. Tedavi düzensiz kullanıldığında daha zor bir tablo olan çoklu ilaca direnç durumunda, Tüberküloz gelişebilmektedir. Bu hekimlerimizi zorlayan bir tablodur. Daha uzun süre tedavi süreci vardır” ifadelerine yer verdi.

“2025’TE 100 YENİ TÜBERKÜLOZ HASTAMIZIN TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞ”

Tüberküloz hastalığının tedavisinin 6 ay olduğunu söyleyen Öğe, “Biz, Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs hastalıkları uzmanları olarak tüberküloz hastalığının tanısında ve tedavisinde hizmet vermekteyiz. Eğer iki haftadan uzun süren öksürük şikayetiniz varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayalım, erken tanı ve doğru tedavi ile hem kendimizi hem çevremizi Koruyabiliriz. Sağlıklı günler diliyorum. Tüberküloz hastalığı konusunda Kayseri ilimizde ne durumdayız? Bununla alakalı Verem Savaş Dispanserimizle görüştüm. Ocak 2025 ve Aralık 2025 yılı içerisinde yani geçtiğimiz bir yıl boyunca 100 yeni tüberküloz hastamızın tedavisine başlanmış. Normal standart bir tüberküloz hastalığının tedavisi 6 aydır. 6 ay düzenli tedavisini alan hastalar tamamen iyileşebilmektedir. Tabi tedavisini aksatan, ilaçların düzenli kullanmayan hastalarımız bu verilen antibiyotik ilaçlarına gelişen direnç sebebiyle daha uzun yıllar tedavi almak zorunda kalabilmektedir” diye konuştu.