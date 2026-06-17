TÜBİTAK Bilim Merkezi Heyetinden Kayseri’nin teknoloji projelerine tam not

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Cengiz Helvacı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelerin ve bilim merkezlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bilim merkezlerinin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar, topluma sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yerel düzeyde bilim ve teknoloji farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilebilecek iş birlikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yerel yönetimlerin bilim merkezleriyle kurduğu güçlü iş birliklerinin önemine vurgu yapılan toplantıda, toplumun her kesimine ulaşan bilimsel faaliyetlerin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından heyet, Kayseri Bilim Merkezi’ni gezerek merkezde yürütülen çalışmalar, eğitim faaliyetleri, atölyeler ve bilimsel etkinlikler hakkında detaylı bilgiler aldı. Türkiye’nin önemli bilim merkezlerinden biri olan tesisin, özellikle çocuklar ve gençlerin bilime olan ilgisini artıran uygulamalarıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Bilim merkezi ziyaretinin ardından heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve Avrupa Birliği hibesiyle hayata geçirilen, bilim tırı olarak bilinen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Gençleri dijital çağın imkânlarıyla buluşturmayı hedefleyen projeyi yerinde inceleyen heyete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan tarafından bilim ve teknoloji tırı hakkında bilgi verildi.

Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin, yapay zekâdan robotik kodlamaya, dijital tasarımdan teknoloji eğitimlerine kadar birçok alanda gençlere ulaşan yenilikçi bir proje olduğunu belirten heyet üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik vizyonunun önemli bir yansıması olarak gördükleri projeyi takdirle karşıladı.

Program kapsamında heyet, 1 milyon 260 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve Başkan Büyükkılıç’ın gastronomi alanındaki vizyon projelerinden biri olan Mutfak Sanatları Merkezi’ni de ziyaret etti.

Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak, gastronomi turizmine katkı sağlamak ve geleneksel lezzetleri modern sunumlarla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen merkez hakkında bilgi alan heyet üyeleri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.