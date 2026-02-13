TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergi ve Ödül Töreni

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ödül törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmaları değerli kılan şeyin yarışmalara katılmak olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Türköz, “Gençlerimizden bizler şunu bekliyoruz, okuyan, araştıran, sorgulayan, üreten bir nesil istiyoruz. Bunun için de gerek Milli Eğitim camiamız gerek üniversitelerimiz çok büyük çaba sarf etti. Ellerinden gelen tüm teknolojik ürünlerini, tüm desteklerini, lojistik desteklerini sizler için kullanıyorlar” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, programa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi’nin her zaman bilimin destekçisi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Bizler Erciyes Üniversitesi olarak bilim, proje olduğunda gerçekten sadece kendi şehrine değil, ülkesine ve tüm dünyaya, insanlığa, güzel projeler ile hizmet veren bir yükseköğretim kurumuyuz” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, “Sevgili gençler, kazandık, kaybettik. Kaybedenler çok üzülmesin, pes etmesinler. Bu bir tatlı rekabet içerisinde gelişen bir süreçtir. Türkiye yüzyılı için siz gençlerimize çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da konuşmasında yarışmaya katılan öğrenciler tebrik ederek, şunları kaydetti: “Bugün burada yalnızca dereceye giren projeleri değil, emeği, azmi ve bilime duyulan inancı alkışlıyoruz. Bu süreçte ortaya konulan her fikir, yapılan her çalışma ülkemizin geleceğine atılmış kıymetli bir adımdır. Sonuç ne olursa olsun bu yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.