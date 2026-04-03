TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, yarışmaya katılan öğrenciler tebrik etti; Vali Yardımcısı Türköz, “Okuyacağız. Çok okuyacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Düşüneceğiz, sorgulayacağız. Bizim buna ihtiyacımız var” dedi.

Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı da konuşmasında bilim yolculuğunda öğrencilerin her zaman destekçileri olduklarını belirterek, “Sevgili öğrenciler, gösterdiğiniz azim, merak ve üretkenlik her türlü taklidi üzerindedir. Bilimsel başarı süreçte kazanılan deneyimle başlar. Bu deneyimleri erken yaşta kazanmış olmanız bilim yolunda attığınız bu adımlar sizlerin eğitim yolculuğunu çok daha ileri götürecektir. Bu yolculukta düşünmeyi, üretmeyi, bilim yolunda var olmayı tercih ettiğiniz için sizleri gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ise yaptığı konuşmada öğrencileri ERÜ kampüsünde misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin ciddi başarılar elde eden bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti: “Bizler diyoruz ki; bilimin yolu Erciyes'ten geçer. Bu yolda sizinle karşılaşmaktan dolayı gururluyuz, mutluyuz. İnşallah üniversite hayatınızda da yine Erciyes Üniversitesi'nde sizler ile birlikte olmaktan gurur duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü Erciyes Üniversitesi, ciddi başarılar elde etmiş bir üniversitedir. Üniversite olarak bilim hayatına yön veren çalışmalarımız var. Burada Türkiye'de, dünyada ses getiren çalışmalar ortaya konuldu. Bu anlamda da bugün çıktığınız yolculuğa çıktığınız bilim hayatınızdaki projelerinizde inşallah ileride bizimle birlikte veya diğer üniversitelerle birlikte yeni projeler ile katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyorum.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de birer konuşma yaparak, yarışmaya katılan öğrencileri kutladılar.

Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan ise konuşmasında yarışmaya desteklerinden dolayı ERÜ yönetimine teşekkür ederek, “Bir projeye emek vermek, bir fikri sonuna kadar taşımak, vazgeçmemek, işte bunlar hayatın en büyük kazanımlarıdır. Çünkü bilim sadece alkış alanların değil, denemeye devam edenlerin yoludur. Belki bu salonda oturan bir öğrenci yarın dünyada bir ilke imza atacak. Belki biriniz insanlığın en büyük sorunlarından birine çözüm bulacaksınız. Belki de en önemlisi biriniz başka bir çocuğun ‘Ben de yapabilirim’ demesine vesile olacaksınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 10 alanda 100 proje arasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.