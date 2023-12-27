TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'nde 5 ERÜ Öğretim Üyesine Ödül

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Tören kapsamında Erciyes Üniversitesi’nden 5 Öğretim Üyesinin ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim .

Törende; ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2023 Uluslararası Akademi Ödülüyle 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülüne, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa TÜBA – TESEP Ödülüne, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Nuri Ertaş TÜBA – GEBİP Ödülüne ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ise 2023 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülüne layık görüldü.

ERÜ Rektörü Fatih Altun, ödülleri kazanan öğretim üyelerini üstün nitelik çalışmaları sebebiyle tebrik ederek gelecekteki çalışmaları için başarılar diledi.