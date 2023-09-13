TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız oldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde başkan değişikliği yaşandı. Uzun yıllardır başkanlık koltuğunda oturan Osman Yozgat, son gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görevi bırakmıştı. Daha sonra Yönetim Kurulu toplantısına katılan üyeler, aralarında yaptığı görüşme sonucunda Ahmet Yıldız’ı yeni başkan olarak seçti.

Uzun yıllar Başkan Osman Yozgat'ın yardımcılığını yapan Ahmet Yıldız, genel kurula kadar başkanlık yapacak.