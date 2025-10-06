TÜFE Eylül'de yüzde 3,23 arttı

TOBB haftalık ekonomi bültenini yayınladı. Bu kapsamda Ağustos ayında 15 ve üzeri yaşta olanlarda işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 15 ve üzeri yaşta olanlarda 0,4 puan artışla yüzde 8,5, genç nüfusta (15-24 yaş grubu) ise 0,8 puan artışla yüzde 16 oldu. Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon $, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon $ oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 15,8 azalışla 4 milyar 211 milyon $'a geriledi. Eylül ayında Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya göre %0,1 artarak 98,0 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73 artış, imalatta yüzde 26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 artış ve su temininde yüzde 55,03 artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayında İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Ağustos'taki 47,3 seviyesinden 46,7'ye gerileyerek imalat sektörünün yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Böylece faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi bir buçuk yıla ulaştı.

Ağustos ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 36,16, aylık yüzde 2,47 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gerçekleşti.