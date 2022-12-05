Tüfek çalan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
Kayseri'de tüfek çaldığı iddia edilen şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.
- 05.12.2022 14:17
- Güncelleme: 05.12.2022 14:17
Olay, Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi tüfek çaldı. Durumu fark eden vatandaşlar şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sonucu tüfek hırsızı yakalandı.
Vatandaşlar, şüpheliyi, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı, emniyete götürüldü. Hakkında işlem başlatıldı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN