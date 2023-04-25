Tüfekle yaraladığı çocuğu hastaneye bırakıp kaçan şahıs: Özür diliyorum, perişanım

İddiaya göre 2 Şubat 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uslu Sokak’ta meydana gelen olayda Ramazan S. müstekil evinin yakınlarında bulunan M C.Y.'yi av tüfeği ile yaraladı. Daha sonra M.C.Y.’yi aracıyla özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. Başından yaralanan M.C.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri olayın faili R.S.'nin yakalamak için çalışması başlattı. Daha sonra yakalanan sanık hakkında dava açıldı.

Tutuklu sanık hakkında verilen karar istinaftan döndü. 3’üncü Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.S. ve avukatı ile müşteki M.C.Y. ve babası katıldı.

MÜŞTEKİ M.C.Y: BAŞIMA SAÇMA İSABET ETTİ

Mahkemede söz alan M.C.Y., “ Dayımın çocuğu düşmüştü. Dayım da ‘R.S.’yi çağır’ dedi. ‘Ondan folyo ile malzeme al’ dedi. Dayımın tarif ettiği yere gittim. Dediği evde yoktu yanına baktım. R.S. arkamdan seslendi. Havaya ateş etti, sonra yaklaştı beni hedef alarak ateş etti. Sonrasını hatırlamıyorum. Başıma saçma isabet etmiş. Konuşmamda sıkıntı var” dedi.

Sanık R.S. ise “Bu olaydan dolayı karşıdan özür diliyorum. Ben perişanım, ailem perişan. Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Çocuklarım okulu bırakmış durumda, zordayım” şeklinde savunma yaptı.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanığın hakkında tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.