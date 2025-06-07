Tuğgeneral Dedebağı, trafik tedbirlerini yerinde kontrol etti

Kurban Bayramı sebebiyle Kayseri’de trafik denetimleri arttı. Araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda, tedbirler alınırken Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Tomarza ve Develi-Yeşilhisar yol ağında alınan trafik tedbirlerini yerinde inceledi.

Trafik denetimi sırasında, jandarma personeli tarafından seyahat eden vatandaşlar ve yol kullanıcılarıyla bayramlaşıldı.

Sürücü ve yolculara huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunuldu. Denetimler kapsamında, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanırken, trafikte dikkatli ve kurallara uygun davranmaları hususunda bilgilendirme yapıldı. Öte yandan çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.