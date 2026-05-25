TÜGVA Bünyan'dan Öğrencilere Kariyer Buluşması

TÜGVA Bünyan İlçe Teşkilatı tarafından, Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik 'Kariyer Günleri' programı düzenlendi. Programa milli muaythai sporcusu Ayten Özdemir konuk oldu.

Gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Dünya 3’üncüsü ve Türkiye Şampiyonu milli sporcu Ayten Özdemir, başarı hikayesini paylaşarak gençlere azim, disiplin ve kararlılık konusunda tavsiyelerde bulundu. Programla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Bünyan İlçe Başkanı Sezer Salmanlı, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, “Dünya 3’üncüsü ve Türkiye Şampiyonu milli muaythai sporcumuz Ayten Özdemir’i gençlerimizle buluşturduğumuz programda; azmin, disiplinin ve inancın başarıya uzanan yolculuğunu hep birlikte dinledik” dedi.
Program, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
(RHA)

Haber Merkezi

