TÜGVA'da Yeni Dönem

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kayseri'de düzenlenen TÜGVA 4. Olağan Genel Kuruluna katılarak , TÜGVA Kayseri Şube Başkanlığı görevini İsmail Vefa Bayırbaşı'na tevdi etti.

TÜGVA Kayseri Şube Başkanı İsmail Vefa Bayırbaşı da, 'Gençliğin manevi ruhunu, birliğini ve inancını, her zaman iri ve diri tutan Genel Başkanımız Sayın İbrahim Beşinci ağabeyimiz Genel Kurulumuza teşrif ederek, bize bu şerefli görevi emanet etti. Sefer bizden, Zafer Allah'tan' şeklinde Genel Başkana ve davetlilere teşekkür etti.

TÜGVA Türkiy'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren ve gençlik çalışmalarıyla öne çıkan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin eğitim, kültür, sosyal ve sportif alanlarda gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan vakıf, çeşitli etkinlikler ve projeler düzenleyerek gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine destek oluyor.