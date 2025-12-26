  • Haberler
  • TÜGVA İl Temsilcisi Bayırbaş, 'Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'da veriyoruz'

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde basın açıklaması yaptı. Bayırbaş, 'Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Söylenen her söz yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'da veriyoruz' dedi.

Filistin’e destek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde vatandaşlar ve TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş basın açıklaması yaptı. Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde olacaklarını vurgulayan TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş, “Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400’ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak’ta, saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz. Söylenen her söz yarın çocukların hatırasında ya utanç ya da onur olarak kalacaktır. Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata’da veriyoruz” açıklamalarında bulundu.

