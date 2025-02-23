TÜGVA Kayseri'de Kitap Kurdu Yarışması Heyecanı

Ortaokullu gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen yarışma, öğrencilere büyük ödüller kazanma fırsatı sundu.

Kitap Kurdu Yarışmasında Büyük Ödüller

81 il ve 605 ilçede düzenlenen yarışmaya, toplam 256 bin kitap kurdu katıldı. Kayseri'de de yoğun ilgi gören yarışmada, öğrenciler balkan turu ve umre gibi büyük ödülleri kazanmak için ter döktü. Uzman eğitimciler tarafından seçilen kitaplardan sınava giren öğrenciler, kitapların hayal güçlerini geliştirdiğini ve sonuçları heyecanla beklediklerini belirtti.

Kitap Okuma Alışkanlığına Teşvik

TÜGVA'nın düzenlediği yarışma, gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçlıyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yarışma, öğrencilerin hem bilgi düzeylerini artırmalarını hem de kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmelerini sağladı.