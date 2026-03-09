TÜGVA Kayseri'den Heykel Kapatma Polemiğine Yanıt

“Stand Değil, Taşınabilir Afiş”

TÜGVA Kayseri’den yapılan açıklamada, fotoğrafta görülen materyalin iddia edildiği gibi bir stand değil, programlarda kullanılan taşınabilir bir roll-up afiş olduğu ifade edildi. Görüntünün bir iftar programında değil, Erciyes’te düzenlenen gençlik etkinliği sonrasında materyallerin taşınması sırasında kısa süreliğine kapı girişine bırakıldığı anda çekildiği belirtildi.

“Algı Operasyonu”

Açıklamada, vakıf tarafından “yerleşim hatası” veya “dikkatsizlik” gibi ifadelerle herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı. TÜGVA Kayseri, bu iddiaların siyasi propaganda malzemesi hâline getirildiğini ve bunun açık bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

“Atatürk üzerinden itibarsızlaştırma”

TÜGVA Kayseri, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin ortak değeri olduğunu hatırlatarak, bu değer üzerinden gençlik çalışmaları yürüten bir vakfı hedef almanın toplumsal fayda üreten kurumları itibarsızlaştırma çabasından başka bir anlam taşımadığını ifade etti.

“Gençler İçin Çalışmalarımız Sürecek”

Eğitimden spora, kültürden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten TÜGVA Kayseri, asılsız ithamları reddettiklerini ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yaptıklarını duyurdu.