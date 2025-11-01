TÜGVA Kayseri'den Sert Tepki: 'İftiralar Çöker, Hakikat Kazanır'

  • Haberler
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve geçmişte mahkeme kararıyla montaj olduğu ispatlanan içeriklere karşı sert bir açıklama yaptı.

Bayırbaş, bu tür paylaşımların vakfı itibarsızlaştırma amacı taşıdığını belirterek, “Milletimizin evlatlarına ahlak, kimlik ve karakter kazandırmak için çalışan TÜGVA’nın önüne montajlarla, iftiralarla, algı operasyonlarıyla set çekilemez” dedi.

Yargı sürecinde yapılan teknik incelemelerle söz konusu içeriklerin üçüncü kişilerce üretildiğinin tespit edildiğini ve sorumluların cezalandırıldığını hatırlatan Bayırbaş, aynı iftiraların yeniden gündeme getirilmesini “ahlak dışı propaganda” olarak nitelendirdi.

Bayırbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Millî ve manevi değerleriyle donanmış, ahlak ve adalet çizgisinde yürüyen, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir gençlik için bu yoldan dönmeyeceğiz. Genel Başkanımız İbrahim Beşinci’nin kararlı duruşunu destekliyoruz. Haklıyız, doğruyuz, güçlü duruyoruz. İftiralar çöker, hakikat kazanır!”

TÜGVA Kayseri İl Başkanlığı, gençliğe yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ve kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda kararlılığını koruyacağını vurguladı. Açıklama, vakfın değerlerine sahip çıkan geniş bir kesim tarafından destek gördü.

