TÜGVA Kayseri İl Yönetimi Kızılcahamam Kampı'nda

Kamp boyunca, alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimler verildi. İki gün süren programda, gençliğin dünü, bugünü ve yarını üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Teşkilat bilinci, eğitim, ahlak ve dış politika gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Etkinliğe katılan önemli isimler arasında TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilim insanı İhsan Şenocak, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Selim Cerrah yer aldı. Bu isimler, gençlerle buluşarak onlara ilham verme fırsatı buldular.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen kampta, vizyoner konuşmalar, istişare toplantıları ve tecrübe paylaşımları ön plana çıktı. Programda yapılan konuşmalarda, gençliğin önemi vurgulanarak, milli ve manevi değerlerle donanmış nesillerin inşası için yürütülen çalışmaların gerekliliği üzerinde duruldu.