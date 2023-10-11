TÜGVA Kayseri İl Yönetimi Kızılcahamam Kampında

Türkiye Gençlik Vakfı 7.İl Yürütme Kurulu Eğitim Kampı geçtiğimiz günlerde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.

81 ilden temsilcilerin katıldığı kampta Tügva Kayseri Yönetim Kurulu ekibi de yer aldı. İki gün boyunca devam eden programda alanında uzman kişiler tarafından çeşitli eğitimler verildi.

Tügva Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise "Yaklaşık bin kardeşimizle bir aradaydık onlar gece gündüz koşturuyorlar bizde onları bu tecrübe paylaşımlarıyla besliyor, geliştiriyor ve ülkemizin geleceğine hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.