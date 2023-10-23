TÜGVA Mensupları Sabah Namazında Kudüs için duada buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak Kudüs'te yaşanan zulümlere tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.

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  • 23.10.2023 10:13
  • Güncelleme: 23.10.2023 10:13
TÜGVA Mensupları Sabah Namazında Kudüs için duada buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak Kudüs’te yaşanan zulümlere tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.

Kayseri’de ise TÜGVA Kayseri temsilcileri sabah namazı ile birlikte Bayırbaş Şehitler Camii’nde bir araya geldi. Sabah namazının ardından Filistin halkı için dualar edildi, akabinde basın açıklaması yapıldı.

TÜGVA Kayseri Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Gazze’de yaşanan zulmün gün geçtikçe arttığına değinilerek, çocuk, kadın, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadan alenen soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlıklarına ne yazık ki tüm dünya kulak tıkıyor’ ifadelerine yer verilirken Terör devleti İsrail’in günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguladığı, yazılı tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmediği belirtildi.

Haber Merkezi

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