TÜİK Açıkladı: En Çok Rağbet Hangi Araca?

Haziran ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan toplam 189 bin 237 taşıtın H,7'sini motosikletler oluşturdu. Bu oran, motosikletlerin trafikteki artan popülaritesini ve kullanımının yaygınlaştığını göstermektedir.

TÜİK Açıkladı: En Çok Rağbet Hangi Araca?

Türkiye'de Motosiklet Trafiğe Kaydı Yüzde 48,7 ile Zirveye Ulaştı

Taşıt türleri arasında otomobiller %38,2 ile ikinci sırada yer alırken, kamyonetler %7,8, traktörler %3,1, kamyonlar %1,3, minibüsler %0,6, otobüsler %0,2 ve özel amaçlı taşıtlar ise %0,1 oranında kaydedildi.

Kayseri’de de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 500 bin 416 olarak belirlendi. Motosikletlerin artışı, özellikle şehir içi ulaşımda pratik ve ekonomik bir alternatif sunması nedeniyle dikkat çekiyor. Bu durum, motosikletlerin gençler ve şehir sakinleri arasında popüler bir ulaşım aracı haline geldiğini gösteriyor.

Haber Merkezi

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