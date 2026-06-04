TÜİK açıkladı: Nisan ayında işsizlik oranı 8,2 oldu

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı ise 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi. Genç işsizlik yüzde 14,5'e düşerken, atıl işgücü oranı yüzde 30,1 olarak hesaplandı.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi.