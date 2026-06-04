TÜİK açıkladı: Nisan ayında işsizlik oranı 8,2 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu. TÜİK, nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.
İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı ise 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi. Genç işsizlik yüzde 14,5'e düşerken, atıl işgücü oranı yüzde 30,1 olarak hesaplandı.
Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi.