TÜİK'e göre ihracat birim değeri yüzde 13 arttı

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri, Ocak 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4 arttı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 arttı, yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,0 artış gösterdi. İhracat miktar endeksi ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı.