TÜİK: Enflasyon yıllık 31,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2025 verileri ve bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’e göre enflasyon, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış gerçekleşti.