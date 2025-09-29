TÜİK: Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu

  • Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Kayseri GündemEditör

TÜİK eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada hizmet sektörü güven endeksinin yüzde 0,1 azalarak 111 olduğu belirtildi. Öte yandan perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 oldu, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Güven endeksi ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9’a geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

