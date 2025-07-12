Tükenmişlik sendromu yaşayanlar dikkat

Psikolojik Danışman Resul Adem Saraç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Psikoloji Saati' programına katılarak moderatör Merve Esersoy'un sorularını yanıtladı.

Tükenmişlikle nasıl başa çıkılması gerektiğine değinen Psikolojik Danışman Resul Adem Saraç, ”Sendromu olan tükenmişlikle ayrı söyleyeceğim. Normal tükenmişlik için ayrı söyleyeceğim. Bir sosyal destek kaynağımı arttırmalıyım. Bu kesin ve kesin olmalı. Ufak ufak buna başlamalıyım. Bir yanda topluluklar, kurumlar, dernekler, sosyalleşebileceğim alanlara bir anda girmek yerine yavaş yavaş. Ama bunu bekliyoruz; çocuk evde yatıyor, anne diyor ki ‘Hadi kalk bir sosyalleş’ yapamayacağı şeyi istiyoruz. Ama böyle biraz esnek tutarsak yavaş ve ağırdan alırsak o tükenmişlik anında bir yerde zaten kendisi de bunun farkına varacaktır ve hareket edecektir. Birincisi bu. İkincisi kendimize karşı şefkatli olmalıyız. Kendimizi çok eleştiriyoruz. En çok kendimizi eleştiriyoruz. Bir şeyi başaramıyorsak ya da bir süreçte ilerleyemiyorsak burada eleştirel bir tutum sergileyebiliriz, sorun değil. Öz eleştiri çok güzel bir şey. Ama kendimizi yargılamamalıyız. Kendimize hakaretlerde bulunmamalıyız. En önemli olarak ben bunu söyleyebilirim. Yani bununla nasıl mücadele edebilirim kısmında tükenmişlikte bu önemli. Sendroma geldiğinde maalesef orada uçurumun dibine geliyoruz. Yani bir adım daha atsan düşecek vaziyette oluyorum. Genelde destek alma sürecine, sürecin başında başlamıyorlar. Uçuruma geliyoruz son noktada destek almaya karar veriyorum. Evet destek alınmalı. Bu noktada bu zorunlu. Kişi bunun farkında oluyor. Kendinin bilincinde oluyor. Ve en azından destek alabilme cesaretini kendinde buluyor, gösteriyor. Keşke başında olsa. Bu süreci daha da kolaylaştırır. Kişinin motivasyonu en azından varken, bir gücü varken o sürece başlaması, belki iki yıl sürecek olan süreci beş ayda bitirecek. Ama genelde son noktada buna başladığımızda evet biraz daha uzun ve meşakkatli bir süreç oluyor. Ben danışanlarıma her ilk oturumda teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki cesaret gösterdiniz. Çünkü kolay bir şey değil. Tükenmiş biri, depresif eğilim yaşayan biri ya da OKB yaşayanları, durum ne olursa olsun, konu ne olursa olsun fark etmiyor. O karşındaki koltuğa oturmak kolay değil. Çünkü oraya oturmak, yüzleşmek demek. Oraya oturmak da o şeylerin sorumluluğunu almaya başlamak demek. Bu kolay bir şey değil. O yüzden teşekkürü hak ediyorlar” diye konuştu.

“MUTLAKA DESTEK ALINMALI”

Tükenmişlik sendromu yaşayanların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çeken Psikolojik Danışman Saraç, “Bir mutlaka ve mutlaka destek alınmalı. İki, çok net söyleyeceğim. Bu destek süreci başarıyla tamamlanmalı. En azından son noktaya gelinmeli. Çünkü diğer türlü yarıda bırakıldığında ufak bir iyileşme görüldüğünde ve ‘hadi ben oldum, gidiyorum’ dendiğinde tekrardan nüksediyor ve bu sefer o aynı gücü kendinde bulamayabiliyor. Daha da dibe batıyor. O yüzden benim buradaki en büyük isteğim danışanlarıma da söylüyorum ki dinleyenler de aynı şekilde sürece girerse bunu uygulayabilirler. Başlanılan süreç öyle ya da böyle bir şekilde sonlandırılmalı” ifadelerini kullandı.