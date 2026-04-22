Tüketici güven endeksi 85,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksi Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Mart ayında tüketici güven endeksi 85,0 iken Nisan ayında yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 oldu. 1 yıl önce Nisan 2025’te 83,9 olan tüketici güven endeksi, aradan geçen 1 yılda yüzde 1,6 arttı.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, ekonominin geleceğine dair tüketicilerin nasıl bir beklenti içinde olduğunu ölçen bir göstergedir. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.