Tüketici güven endeksi 85,5 oldu

TÜİK, Tüketici Güven Endeksi Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Mart ayında tüketici güven endeksi 85,0 iken Nisan ayında yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 oldu.

Tüketici güven endeksi 85,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksi Nisan 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Mart ayında tüketici güven endeksi 85,0 iken Nisan ayında yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 oldu. 1 yıl önce Nisan 2025’te 83,9 olan tüketici güven endeksi, aradan geçen 1 yılda yüzde 1,6 arttı.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, ekonominin geleceğine dair tüketicilerin nasıl bir beklenti içinde olduğunu ölçen bir göstergedir. Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

