Tüketici Hakem Heyeti Fazla Ücreti İade Ettirdi: Özel Hastanelerde Fatura Denetimi Gündemde

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, olayın ardından yaptığı açıklamada, özel hastanelerin SGK tarafından belirlenen tedavi ücretlerinin iki katına kadar fark alabileceğini, ancak birçok hastanenin bu sınırı aşarak 4 ila 15 kat arasında ücret talep ettiğini vurguladı. Şahin, “Bu farklar hakem heyetiyle geri alınabiliyor ama SGK’ya yapılan şikayetler hastaneye doğrudan ceza kesilmesini sağlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız hem hakem heyetine hem SGK’ya başvurmalı” dedi.

Şahin ayrıca, hastanelerin işlem sonrası belge vermekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde vergi dairesi nezdinde de cezai işlem uygulanabileceğini hatırlattı. “Sağlık hizmeti alırken beyaz eşya alır gibi dikkatli olmalıyız. Fatura, belge, işlem bedeli… Hepsi kontrol edilmeli. Bu sistem ancak vatandaş hakkını aradıkça düzelir” diyerek tüketici duyarlılığının önemine dikkat çekti.