Tüketici hakları yeterince biliniyor mu?

Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü. Tüketici hakları konusunda farkındalık artsa da, hala birçok vatandaş bu haklardan tam anlamıyla haberdar değil. Kimileri bilinçli hareket edip mağduriyet yaşadığında hakkını ararken, kimileri de sürecin zorluğundan şikayet ediyor.

Konuyla ilgili konuşan vatandaş Okan Cura, yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu belirterek, “Son zamanlarda zabıtaların marketlerde kasa ve etiket fiyatlarını denetlediğini görüyoruz ama bence asıl mesele bu değil. Önemli olan fiyatların neden yükseldiği ve bunun denetlenmesi” dedi.

Bir başka vatandaş ise tüketici haklarını bilse de süreçlerin uzunluğundan şikayet ederek, “Bozuk ya da eksik ürün aldığımda iade etmeyi biliyorum ama çoğu kişi uğraşmak istemiyor. Çünkü süreç uzun ve bürokrasi ağır işliyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik şartlardan yakınan bir diğer vatandaş ise, “Bugün en küçük şeyin bile fiyatı uçtu. Artık alışveriş yapmak çok zor. Fiyatlara müdahale eden kimse yok” diye konuştu.