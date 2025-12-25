Tüketici haklarını ihlal eden firmalara 1,6 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Kasım döneminde firmalara yapılan denetimlere ilişkin veri yayınladı.

Bu kapsamda CİMER, E-Devlet, E-Posta, yazılı başvuru aracılığıyla bakanlığa iletilen şikayetler doğrultusunda;

Kasım itibarıyla bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 197 bin 846 tüketici şikayeti ulaştı ve söz konusu şikayetler kapsamında 409 bine yakın firma denetlendi.

Denetim yapılan firmalardan yaklaşık 87 bini hakkında yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığı tespit edilen ürünlere yönelik ocak-kasım döneminde toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte bakanlık yetkililerince tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.