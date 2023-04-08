Tüketiciler, alışveriş fişi ve raf fiyat farklarını belgeleyip şikayette bulunmalı

 Müşterilerin son zamanlarda sıkça karşılaştığı alışveriş fişi ve raf fiyatının farklı olması konusunda şikayetlerin arttığını belirten Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, fiyat farklarının fotoğraflanarak kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetlerine şikayette bulunulmasını istedi.

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  • 08.04.2023 15:34
  • Güncelleme: 08.04.2023 15:34
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Tüketiciler, alışveriş fişi ve raf fiyat farklarını belgeleyip şikayette bulunmalı

Tüketiciler, marketlerde raf ve fiş fiyatları farklarından şikayetçi. Rafta daha düşük yazılan fiyat bazı durumlarda kasada değişebiliyor. Fiş kontrolü yapan tüketiciler bunun farkına varırken kontrol yapmayan birçok tüketicinin cebinden ise daha fazla para çıkıyor. Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, bu durumla karşılaşan kişilerin ne yapması gerektiğini anlattı. 
Raf ve kasada farklı fiyatlarla karşılaşanların son günlerde sayısının arttığını vurgulayan Karademir, mağazalardaki etiket fiyatının fişte farklı olması durumunda her zaman tüketicinin lehine olan fiyattan işlem yapılabileceğini hatırlattı. Tüketicilere her alışverişte fişlerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Karademir, “Büyük marketlerde ve yerel marketlerde sıklıkla karşılaştığımız olay etiket fiyatıyla kasadaki fiyat farklılığıdır. Bu durumda bazı tüketiciler bunu fark etmiyorlar. Öncelikle bu konuda uyarı yapalım. Alışveriş fişi ve raflardaki fiyatlara dikkat etsinler. Bunu görenlerin yapması gereken, yerel marketler için ticaret il müdürlüğüne, kurumsal bir mağaza ise zabıtalara başvurmaktır. Bunları yapınca şikayet oluşturmuş olursunuz. Kendi hakkını aramak isteyenler raftaki fiyat ve fişteki fiyatın görüntüsünü tarihiyle birlikte kaymakamlıklardaki tüketici hakem heyetlerine ve ticaret il müdürlüklerine başvurabilir. Böylece fiyat farkını alabilirsiniz. Etikette tüketici lehine hangi fiyat varsa o geçerlidir” diye konuştu.

1ha

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