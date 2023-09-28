Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: 'Güzellik Merkezlerini Sağlık bakanlığı denetlemeli'

 Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, güzellik merkezlerinin denetimlerinin yükümlülük gereği belediyeye bağlı olarak zabıtanın yaptığını ve denetimin İl Sağlık Müdürlüklerinin yapması gerektiğini belirtti.

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  • 28.09.2023 19:23
  • Güncelleme: 28.09.2023 19:23
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: 'Güzellik Merkezlerini Sağlık bakanlığı denetlemeli'

Ülkemizde işyerlerinin bir mevzuat çerçevesinde kurulup bir kurumun denetimine tabii olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Kadınlarımızın çok fazla kullandığı güzellik salonları, kuaförler ve klinikler Güzellik Merkezi sınıfında faaliyet gösteriyor. Aslında aynı işleri yapıyorlar ama isimleri ve mevzuattaki isimleri farklı. Bu tür işyerleri sağlık ile ilgili işlem yapmalarına rağmen Sağlık İl Müdürlüğünün denetimine tabii değiller. İl Sağlık Müdürlüğü bu işletmeler denetleyemiyor. Girmeye teşebbüs ettiklerinde, 'Bizi belediye denetler' diyorlar. O yerlerin denetlemesini zabıtalar yapıyor. Sağlıkla ilgili faaliyet veren işletmeyi zabıta denetleyebilir mi? Güzellik salonlarında işlem yaptırılıp, vefat eden insanlarımız var. Bu mevzuatın değişmesi lazım. Halka ve kurumlara uygun bir hale gelmeli. En azından bu tür sıkıntılar yaşadığımızda insanlar nereye şikayet edeceğini bilsin. Sıkıntı yaşayanlar Sağlık İl Müdürlüğü’ne gidiyor. Orada ‘Biz bir şey yapamayız deniyor’. Yanlıştan dönülmeli. Ayrıca vergi daireleri buraları iyi bir şekilde denetlemeli çünkü bazıları pos cihazı bile bulundurmuyor. Ücreti IBAN’a attırıyor. Onun da kayda olmuyor” açıklamasında bulundu.

1ha

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