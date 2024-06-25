Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, sürücülere kurulan 'tuzak ışıklara' el attı

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan kavşakta, kamera sistemiyle kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesiliyor. Konu hakkında Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, buradaki trafik ışıklarının farklı bir sistemle çalıştığını söyleyerek, “Bu kavşağa has, bu kavşaktaki kırımızı ışıkta geçtiğiniz zaman fotoğrafınız çekiliyor ve ceza yiyorsunuz. Bu makinenin olduğu kavşaktaki trafik ışığı sistemi farklı” dedi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı’ndaki kavşakta fotoğraflı kamera sistemi ile trafik ışıklarında ihlal yapan sürücülere ceza kesiliyor. Konu hakkında ise Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin açıklamalarda bulunarak, bu sistemin doğru olmadığını ifade etti. Şahin, “Bugün Kayseri’deki bazı trafik ışıklı kavşakları geziyoruz. Burada mantıksız olan birtakım uygulamalar var. Mesela bizim şu an da arkamızda görünen kırmızı ışıkta geçenlerin fotoğrafını çeken bir sistem var. Bu kavşağa has, bu kavşakta kırımızı ışıkta geçtiğiniz zaman fotoğrafınız çekiliyor ve ceza yiyorsunuz. Bu makinenin olduğu kavşaktaki trafik ışığı sistemi farklı nedir bu fark? Buradaki kavşakta yeşilden kırmızıya geçiş yapılıyor hiçbir uyarı verilmiyor direkt geçiş yapıyor. Ve buradaki insanlar şehir dışından geliyorlar, ciddi bir süratle geliyorlar 80- 100’le. Bir anda kırmızıya dönüşünce fotoğraf makinesini de biliyorsa ani fren yapıyor” şeklinde konuştu.

‘BURADAKİ IŞIK SİSTEMİ DİĞERLERİNDEN FARKLI ÇALIŞIYOR’

Bahsi geçen kavşaktaki trafik ışıkları sisteminin diğerlerinden farklı olduğunu aktaran Şahin, “Bu uygulama eğer vatandaşların güvenliği içinse bu güvenlik insanları uyarak, insanlarda kendisini hazırlayacak ya yavaşlayacak ya da daha hızlı ilerleyecek ışığa takılmamak adına. Fakat diğer sistemlerde olmayıp burada olan uygulama devletin bir tuzak kurduğunu gösteriyor bize. Halbuki devlete tuzak kurmak yakışmaz. Ya her yerde yeşil ışık birkaç kez yanıp söner ya da her yerde aniden yeşilden kırmızıya geçer. Böyle yaparsanız ben derim ki hangisinde direkt kırmızıya geçiyor? Fotoğraf makinesinin olduğu yerde, o zaman ne oluyor devletin derdi bize ceza kesmek. Halbuki devlet bize ceza kesmek için uğraşmamalı, tedbir almalı, vatandaşın güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapmalı. Hangisi mantıklı; yeşil ışığın yanıp yanıp sönmesi mi? Yoksa aniden geçmesi mi? O mantığı bulun ve hepsini öyle yapın. Ya da lütfen makinenin olduğu yerdeki bu sistemi diğerlerine de benzetin. Şimdi diğer taraflarda da göreceğiz zaten, diğer taraflarda yeşil yanıp yanıp sönüyor ama burada öyle değil” diye konuştu.