Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Tüketicinin fendi e-ticaret lobisini yendi

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısına Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Umut Karademir, Tüketiciler Birliği Avukatı Kerim Bahadır Ertaş, Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Selver Boztaş katıldı. Burada konuşma yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün uzaktan satışlarla ilgili yapmayı düşündüğü değişikliklerle ilgili Danıştay’a itirazda bulunduk dava açtık. Orada yapılmak istenen bir şey vardı. Tüketici Kanununun ruhuna uymayan bu değişikliğin kesinlikle yürürlüğe girmemesini söyledik. Bir nebze bakanlığı uyardık. Uzaktan satışlarda tüketicinin vazgeçme hakkı vardır. Yapılmak istenen bu haklarla alakalı kısıtlamaya gidilmek istendi. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar satışlarından vazgeçme hakkı kaldırılmak istendi. Oyuncak da gelse, bozuk da gelse vaadedilen ürün gelmese bile vazgeçme hakkımız kalkıyor. Satıcıyı değil de tüketiciyi hizaya çekme çekmek gibi bir mantık oluşuyor. Vazgeçme hakkımız olan ürünlerde de kargo parasını tüketici ödeyecekmiş. Bu Tüketiciyi Koruma kanununa aykırı. Bunun için Danıştay’a dava açtık. Geçen hafta itibariyle Ticaret Bakanlığı bunu geri çektiğini duyurdu. Yani tüketicinin fendi e-ticaret lobisini yendi. Bakanlık bunu düşünüp taşınıp geri çekmiş gibi açıkladı ama bu davanın sonucunda böyle olmuştur. Tüketicinin bu konuda hakkı yenmemeye devam edecek. Satıcıların bir denetlemeye tabi tutulmadan böyle bir şey düşünmek akılla fikirle bağdaştırılacak bir şey değildi ama sonuçta Tüketiciyi Koruma Kanunu ruhuna uygun devam ediyor” diye konuştu.

HUKUKÇU ERTAŞ: MURADIMIZA ERDİK

Tüketiciler Birliği Avukatı Kerim Bahadır Ertaş ise, “Dava açtığımız süreden sonra iki kez daha ek erteleme verildi. Bu ertelemelere sebebin Danıştay’a açtığımız dava olduğunu düşünülüyoruz. İki ana gündem üzerine durmuştuk. İade edilen mallara ilişkin kargo ücretini vatandaş ödemesin talebinde bulunduk. Muradımıza erdik. Diğeri ise vatandaşın cayma hakkını kullanamayacağı ifadeler ortadan kaldırılsın istemiştik. Kısmi olarak muradımıza erdik. Kalan maddelere ilişkin yargı süreci devam ediyor. Umuyoruz onlar da nihayete erdiğinde sizlere sunarız” diye konuştu.