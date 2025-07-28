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Tüketiciler Birliği: Yangın Mağdurları Belediyeden Tazminat Alabilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, belediye sınırlarında kuru ot ve çöplerin neden olduğu yangınlarda zarar gören tüketicilerin, belediyelerden tazminat talep edebileceğini duyurdu.

Tüketiciler Birliği: Yangın Mağdurları Belediyeden Tazminat Alabilir

Şahin, son dönemde artan yangın haberleriyle birlikte, bu yangınlar nedeniyle mağdur olan tüketicilerin şikayetlerinin de arttığını belirtti.

Belediyelerin, çöp atanlara ceza yazma sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Cam parçaları, teneke kutuları veya sigara izmaritleri gibi unsurlar yangınların çıkmasına neden olabiliyor. Bu tür durumların önlenmesi için belediyelerin gerekli tedbirleri alması şart" dedi.

Yangınların belediyelerin sorumluluk alanında çıkması durumunda zarar gören tüketicilerin, belediyelere karşı tazminat davası açabileceğini ifade eden Şahin, "Eğer bir yangın, belediyenin sorumluluk alanında meydana gelmişse ve bu yangın nedeniyle bir kişi zarar görmüşse, bu kişi tazminat talep edebilir. Tüketiciler, bu konuda tereddüt etmemelidir" şeklinde konuştu.

Şahin, ayrıca, kuru otların yangın riski taşıdığını ve bu konuda belediyelerin dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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