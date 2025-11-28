  • Haberler
  • Gündem
  • Tüketicilere kötü haber: Ekran kartı ve RAM fiyatları yükselişte

Tüketicilere kötü haber: Ekran kartı ve RAM fiyatları yükselişte

Teknoloji sektöründe şirketlerin yapay zeka yatırımları kapsamında RAM stoklamaları üzerine parça krizi büyümeye devam ediyor. Bu doğrultuda ekran kartı ve RAM (bellek) fiyatlarında yüzde 40'tan yüzde 106'ya varan fiyat arışları söz konusu.

Tüketicilere kötü haber: Ekran kartı ve RAM fiyatları yükselişte

Teknoloji sektöründe parça tedariği konusunda problemler büyümeye devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin ekran kartı ve RAM gibi bileşenleri alarak stok yapmaları sebebiyle pazarda bileşen tedariği sorunu yaşanıyor. Bu noktada standart kullanıcı ve oyuncu grupları fiyat artışlarından en çok etkilenen kesim arasında yer alıyor.

Bellek içeren birçok bilgisayar parçasında fiyat artışları söz konusu, özellikle ekran kartları, depolama kanadında M2 SSD’ler ve RAM’lerde büyük artışlar yaşanıyor. RAM’lerde ortalamada %40’lık fiyat artışı mevcut ve bu artışın yanı sıra stok problemleri de ortaya çıkıyor.

Ekran kartı üreticileri de bu süreçten etkilendi ve belleklere gelen zam kapsamında ekran kartlarının da yüzde 20’ye varan zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Kayseri'den Gazze'ye Uzanan El
Talas'ta Filelerin Şampiyonu 'Alpagutlar' Oldu
Talas’ta Filelerin Şampiyonu “Alpagutlar” Oldu
PFDK'dan Kayserispor'a ve Baki Ersoy'a ceza
PFDK’dan Kayserispor’a ve Baki Ersoy’a ceza
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan firari yakalandı
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Zonguldak Milletvekili Ertuğrul'dan ölen Kayserili Jandarma Eri ile ilgili şok iddia!
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Akaryakıtın saati saatini tutmuyor: Dün zam bugün indirim
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!