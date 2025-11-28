Tüketicilere kötü haber: Ekran kartı ve RAM fiyatları yükselişte

Teknoloji sektöründe parça tedariği konusunda problemler büyümeye devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin ekran kartı ve RAM gibi bileşenleri alarak stok yapmaları sebebiyle pazarda bileşen tedariği sorunu yaşanıyor. Bu noktada standart kullanıcı ve oyuncu grupları fiyat artışlarından en çok etkilenen kesim arasında yer alıyor.

Bellek içeren birçok bilgisayar parçasında fiyat artışları söz konusu, özellikle ekran kartları, depolama kanadında M2 SSD’ler ve RAM’lerde büyük artışlar yaşanıyor. RAM’lerde ortalamada %40’lık fiyat artışı mevcut ve bu artışın yanı sıra stok problemleri de ortaya çıkıyor.

Ekran kartı üreticileri de bu süreçten etkilendi ve belleklere gelen zam kapsamında ekran kartlarının da yüzde 20’ye varan zam gelmesi bekleniyor.