Tüketime karşı sessiz protesto: 'Hiçbir şey satın almama günü'
Buy Nothing Day (Satın Almama Günü veya Hiçbir Şey Satın Almama Günü) tüketiciliği ve tüketim kültürünü protesto etmek için kasım ayında kutlanıyor. Black Friday (Kara Cuma) olarak da adlandırılan Kasım ayında alışveriş trafiğine sahne olduğu için seçildi. Hiçbir Şey Satın Almama Günü'nde amaç, insanların gün boyunca hiçbir şey satın almamasını sağlamak ve böylece tüketicinin gücü ve etkisine dikkat çekmek.
Buy Nothing Day yani "Satın Almama günü" (veya Hiçbir şey satın almama günü) sosyal aktivistler tarafından ortaya atılmış ve tüketiciliği ve tüketim kültürünü protesto amacı taşıyan bir gündür. 2007 yılında uluslararası olarak 24 Kasım'da, Kuzey Amerika'da ise 23 Kasım'da kutlanacaktır. Kanadalı sanatçı Ted Dave tarafından ortaya atılan gün, Kanada bazlı Adbusters isimli dergi tarafından desteklenmiştir. Satın almama gününde, bireylerin tüm gün boyunca hiçbir şey almaması ve böylece tüketicinin gücünün ve etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. ABD ve Kanada'da Amerikan Şükran Günü sonrasındaki günde gerçekleşir ve gösterilere sahne olur. Sık sık Kara Cuma olarak da adlandırılan bu gün genelde yoğun bir alış veriş trafiğine sahne olduğu için seçilmiştir.