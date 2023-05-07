Tüm Aileler Derneği Genel Başkanı Yeşiltaş: “Günümüz yaşamında ahlaki örf/adet gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşmalar yaşanmıştır”

Yeşiltaş “Derneklerimiz toplumu oluşturan aile odaklı olup çağın gereksinimleri ile toplum hayatında yaşanan ekonomik sosyal kültürel gelişmeler kapsamında olumlu gelişmeler olduğu kadar aileye olumsuz etki eden sonuçlar da meydana gelmiş olup bu durum aile dinamiklerini zedelemiştir. Günümüz yaşamında ahlaki örf/adet gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşmalar yaşanmıştır” dedi.

Tüm Aileler Derneği Genel Başkanı Zafer Yeşiltaş Cumhuriyet Meydanında il merkezli dernekler ile birlikte sivil toplum kuruluşu genel başkan ve temsilcileri ve Battalgazi mahalle muhtarıyla bir araya gelerek açıklama düzenledi. “Türkiye’de yaşanan aile sorunlarına dikkat çekmek ve toplum farkındalığını oluşturmak” konulu açıklama düzenledi.

Tüm Aileler Derneği Genel Başkanı Zafer Yeşiltaş yaptığı basın açıklamasında “Roman Aileleri ve Müzisyenleri Derneği (ROMANDER), Kadını Güçlendirme ve Koruma Derneği (KADINDER), Yaşlı Aile Bireylerini Güçlendirme Koruma Derneği (YAŞLIDER), Aile ve Uyuşturucu ile Mücadele (SARIYEŞİLDER) derneklerinin kurucusu olarak ‘Aileyi Yapılandırma Federasyonu’ oluşumuna hazır hale getirmiştir. Kayseri il merkezli kurulan ve örgütlenen derneklerimizin çalışmaları yanında, ülke genelinde 40 ilde resmi temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Derneklerimiz toplumu oluşturan aile odaklı olup çağın gereksinimleri ile toplum hayatında yaşanan ekonomik sosyal kültürel gelişmeler kapsamında olumlu gelişmeler olduğu kadar aileye olumsuz etki eden sonuçlar da meydana gelmiş olup bu durum aile dinamiklerini zedelemiştir. Günümüz yaşamında ahlaki örf/adet gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşmalar yaşanmıştır. Bunun sonucunda aile içi şiddet, boşanmalar boşanma sonucu çocukların mağduriyetleri ekonomik zorluklar ve özellikle gelecek neslin sıhhatli bir yaşam ortamından uzak yetişmesi ülkemiz ve vatanımız adına olumsuz bir gelişmedir. Aile dinamiklerinin yeniden yapılandırılması adına yaşlı aile bireyleri, roman aileleri, kadınlarımız erkeklerimiz ve çocuklarımız ön planda olmak üzere aileye olumsuz etki eden etmenlerin proje çalışmaları ile hayata geçirilmesi ülkemiz ve milletimiz adına hayati önem arz etmektedir. Bu konularda derneklerimiz, istatiksel veriler ile aile dinamiklerinin bozulduğunu tespit etmiş, tehdidi ortaya koymuş ve çözümü yönünde proje hazırlıklarına başlamıştır. Aile dinamiklerinin bozulmasını sağlayan, 6284 sayılı kanun ve uygulamaları, süresiz nafaka, erkeğin evden uzaklaştırılması, ortak velayetin kanun ile düzenlenmesi ve kadına şiddet ile ilgili yaklaşık 20 milyon insanımızın mağdur olduğu ve konular derneklerimizin faaliyetleri kapsamında olup bu konuların şiddetle ve kısa zamanda gündeme gelmesi konusunda tüm basın ve yayın organları ile irtibata geçilecek kamu kuruluşları ile çalışma ve iş birliğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.