TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı ve Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜMİŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. İşçilerin bugünü bayram olarak kutlayamadığını belirten Şahin, kamuda çalışan memur ve işçi arasında eşitsizlikler olduğunu savundu. Her iki tarafın da şartlarının eşit olması gerektiğini vurgulayan Şahin, işçinin müteahhitten ve kuyumcudan daha fazla vergi ödediğine dikkat çekti.

TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin “İşçinin bayramındayız. 1 Mayıs işçi Bayramı’nda ne oldu şimdiye kadar? Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı neşe doluyor işçiler diyebilir miyiz? İşçileri 23 nisandaki gibi bakan koltuğuna oturtsak yanında da çalışma bakanı dursa ve dese ki; “işçi kardeşim ve bakanım bütün bürokratları karşına topladım, talimatlarını verebilirsin” dese ne kadar güzel olurdu değil mi? Hele o işçi sarı sendika üyesi değil de bizim sendikalardan üye işçi olsaydı muhtemelen o bürokratlar ve bakan bugüne kadar kendine iletilmeyen yığınla sorun duyarlardı. Türkiye’deki birçok kavramın içi boşaltıldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı da bunlardan birisi. Bir tarafta yığınla işçi sorunları diğer tarafta halaylarla, zılgıtlarla 1 Mayıs kutlamaları. Sorunlarda hiç azalma yok. Çalışma bakanlığı olarak her bir 1 mayısta 1 sorun çözülseydi bugün işçi sorunu diye bir sorundan bahsetmiyorduk. Ancak zararın neresinden dönersek kardır. Bugün başlayalım ve her 1 Mayıs’ta bir sorun çözelim. Kamu kurumlarında memurlar 40 saat çalışır işçiler 45 saat. Memurun evlilik izni 7 gündür, işçinin izni 3 gündür. Memurun ölüm izni 7 gün işçinin 3 gün. Bu aradaki 4 günlük gün farkının sebebi nedir? Memurlara bu şartlar sağlanmasın demiyoruz yanlış anlaşılmasın. İşçiye de yapılsın diye kıyas ediyoruz. Bütün yasalarımız ve anayasamız eşitlik üzerine kurulu olduğu için buradaki eşitsizliğin de giderilmesini istiyoruz. Memur işte çıkartıldığında mahkemeye veriyor mahkeme kendisini haklı bulursa direkt işine başlayabiliyor, kimse engelleyemiyor. Ama aynı kurumdaki işçi işten çıkartılır o da mahkemeye gider o da mahkeme tarafından haklı bulunursa bile işe başlayamıyor” ifadelerini kullandı.

‘İŞVERENİN KEYFİYETİYLE ADETA HUKUKU ZORLAYAN VE YOK SAYAN BİR UYGULAMA VAR’

İşveren tarafından SGK’ya verilen kod uygulamasının işçinin çalışma hayatını zorlaştırdığını vurgulayan Şahin “Fakat ivedilikle çözülmesini istediğimiz bir konu var. Türkiye’deki 14 milyon işçiyi ilgilendiren ve birçok işçisinin işsiz kalmasına sebep olan işverenin keyfiyetiyle adeta hukuku zorlayan ve yok sayan bir uygulama; işverenin kod vermesi. İşveren SGK’ya bir kod veriyor. O kodla işçi eğer yüz kızartıcı bir kod ise o işçi başka yerden iş bulamıyor. İşverenin verdiği bu koda SGK, savcılık, mahkemeler müdahale edemiyor. Halbuki bir işçinin yüz kızartıcı bir kodla işten çıkartılması mutlaka bir mahkeme kararıyla olmalı. Polis tutanağı yok, savcı kararı ve mahkeme kararı yok ama işverenin keyfi uygulaması var. Yargısız infaz yapılıyor. Kadro alamayan yüz binlerce işçi bu bayrama buruk girdi. Bayram sevinci yaşatamadık. En azından bir sorunu çözelim. Bu sene bir sorun çözüldü önümüzdeki sene bir sorun daha çözülecek beklentisiyle yaşayalım” şeklinde konuştu.