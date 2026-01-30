Genel Başkan Şahin'den Büyükşehir'in yapay zeka videosuna tepki

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, işçi sendikası tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç için hazırlanan video klibi eleştirdi.



Başkan Şahin yaptığı açıklamada; "Yapmayın arkadaşlar, Bu sendikacılık değil, işçi hakkı bu şekilde aranmaz. İyice suyunu çıkarttınız. Rap klibi ile emek mi savunulur? Yapay zekaya mı hazırlattınız videoyu? Çok düşük bir zeka seviyesinde olmuş. Emeğin onurunu savunmaktan çok, siyasetin propaganda diline hizmet etmişsiniz. Amacınızın sendikacılık olmadığını biliyorum. Derdinizin işçi olmadığını da biliyorum. Ama bu kadar belli etmeseniz keşke. Denetlemeniz gereken bir makamdır belediye. Siz şirinlik yarışına girmişsiniz. İktidar gücünün alkışcısı olmak mı sendikacılık? Hiçbir "HAK" şirinlik yapılarak alınmamıştır. Sizin de alacağınız şey işçinin hakkı olmayacaktır. İşçiye verilecek haklar bir lütuf değildir. İşçinin alın terinin hakkı, ne başkanın merhametine,

ne başkanın babalığına, ne iyi niyetine bağıtlı değildir. Bu bir duruşla elde edilebilir ancak. Eğilmek ve büzülmek de bir duruştur,

ama omurgasız bir duruştur.

Hiç tavsiye etmedim etmeyeceğim. İşte bu yüzden bize gıpta ile bakacaksınız. Para mı daha kıymetli yoksa onur mu, hiç anlayamadan ölüp gideceksiniz. İşçi hakkı için mücadele sorumluluk meselesidir.

Rap şarkıları ile magazinleştirmek değildir. Son sözüm Memduh başkana: sen yaşını başını almış bir büyüğümüzsün. Rap şarkılarına meze olmak sana yakışıyor mu?

Bu videodan haberim yoktu deme, kimse inanmaz. Herkes inansa ben inanmam. Bu video ve bakış açısı seni büyütmedi. Finalini iyi yapmaya bak. Etrafında ne siyasiler vardı, şimdi ne hallere düştüler. Bu tarz sendikacılık sana zarar veriyor. İşçi sesini çıkaramıyor diye memnun sanma. Seni değerli kılacak olan bizim sendikacılığımızdır" ifadelerini kullandı.