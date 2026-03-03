Tüm İş Konfederasyonu'ndan Sert Açıklama: 'İran Halkının Yanındayız!'

Yapılan açıklamada, "Kendilerini dünyanın tek hâkimi ve dokunulmazı sanan bu şer odakları, insanlığa karşı işledikleri suçlara her gün yenilerini eklemektedir" denildi. Konfederasyon, Gazze’de on binlerce kadının ve çocuğun katledilmesinin ardından, İran’da bir kız ilkokulunun hedef alınarak iki yüze yakın öğrencinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Hastaneleri, üniversiteleri, okulları, sivil yerleşimleri bombalayarak gerçek yüzünü ve niyetini dünyaya gösterdiler. Amerikan bombaları altında 'özgürlük' yeşermez" ifadelerine yer verildi.

Tüm İş Konfederasyonu, İranlı işçilerin ve halkın iradesini kırmak için nükleer tehditlerde bulunan katillere karşı durduklarını belirterek, "Eğer İran’a başka bir rejim gelecekse, bunu ancak İran işçileri ve halkı kendi elleriyle inşa edecektir" dedi.

Konfederasyon, dünya işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Siyonist işgali ve emperyalist saldırganlığı lanetliyoruz. Katliamlara, nükleer tehditlere ve ekonomik kuşatmalara karşı onurlu İran işçilerinin ve halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak, "Savaş Tekelleri Kaybedecek, İşçi Sınıfı Kazanacak! İran İşçisi Yalnız Değildir! İran Halkı Yalnız Değildir!" ifadeleriyle destek mesajı verildi.