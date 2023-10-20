Tüm Kayseri, Filistin'e Dua Etti, İsrail'i Lanetledi

İşgalci İsrail'in Filistinde 7 Ekim'den itibaren yapmış olduğu katliam ve bombardımanlara sessiz kalamayan Kayserililer Cuma namazı sonrası Dumhuriyet Meydanı'na akın ettiler.

Kuran'ı Kerim tilaveti, marşlar ve İsrail -Amerika aleyhine sloganların atıldığı mitingde onbinlerce insan Filistinli kardeşleri için fua etti.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu adına bir basın açıklaması yapan Mehmet Karakaş, Filistin davasına sahip çıkarak Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmamızın gereklerini açıkladı.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı gıyabi cenaze namazından sonra Kayseri'nin tüm cami hopörlerinden yapılan ortak duaya, meydandaki kalabalıkla beraber, kentin tüm mahallelerinde amin denildi.