TÜMSİAD üyelerine 'e-ihracat' kolaylığı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi’nin aracılığıyla Maldivler Post ve Texpo firması arasında e-ihracat protokolü imzalandı.

TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nde gerçekleşen protokole, TÜMSİAD Kayseri Başkanvekili Yunus Kılıçaslan, Maldivler Post Genel Müdürü Adam Muhammed, Texpo yöneticisi ve kurucu ortak Kamil Özdamar ve TÜMSİAD üyeleri katıldı. Burada bir konuşma yapan TÜMSİAD Kayseri Başkanvekili Yunus Kılıçaslan, “Bu Maldivler Post ile başlayıp arkasında 10’un üzerinde ülke ile yapılacak bir anlaşmadır. Bu anlaşmaların hepsi anlaşma yapılan ülkelerin resmi kurumları ile yapılmaktadır. Burada biz TÜMSİAD olarak e-ihracat’ı ve e-ticaret’i her zaman için destekledik. Her zaman için desteklemeye devam edeceğiz. Texpo firmamızın da inşallah yolu açık olsun. Bu protokol Maldivler için de inşallah hayırlı olsun. Bu özellikle Kayseri genelinde başlatacağımız bir organizasyon. Üreticilerimizin yurt dışındaki ihracatlarına daha rahat ve seri bir şekilde destek olabilmek için ilk adımımızı burada atacağız. Texpo firması bünyesinde daha çok firmamızın yurt dışına daha rahat aracısız, stoksuz ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Maldivler Post Genel Müdürü Adam Muhammed de, “Türk ürünlerini yurt dışına açmak için bir kaynaklık politikası izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bundan sonra bu temeli kullanarak, ürünlerin yayılımı ve ticareti açısından daha da iyi hale geleceğini umuyorum. İşbirliği içerisinde bu yayılmanın ve genişlemenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Maldivler özellikle turizm sektörü açısından gelişmiş vaziyette. Türkiye’den biz özellikle mobilya üzerine ürünler ve diğer endüstri ürünlerini ülkemize taşımayı ve ülkemize bunların geleceğini umuyoruz. Bunlarla ülkemizde mobilya sektörünü canlandırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol çerçevesinde, Maldivlere e-ihracat yapmak isteyen TÜMSİAD üyeleri başvuruda bulunarak, TÜMSİAD aracılığıyla Maldivler Post’a yönlendirilecek. Yapılan anlaşma ile ürünlerin ulaşımı hem daha güvenli hem de herhangi bir aracıya ücret ödemeden ihracatını yapabilecek.