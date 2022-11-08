Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu

Bölgenin en yeni ve gözde Alışveriş Merkezi Tuna Life Center, bu hafta dans gösterileri, sergi çalışmaları, imza günü ve söyleşi gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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  • 08.11.2022 15:50
  • Güncelleme: 08.11.2022 17:20
Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgenin en yeni ve gözde Alışveriş Merkezi Tuna Life Center, bu hafta dans gösterileri, sergi çalışmaları, imza günü ve söyleşi gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yoğun ilgi gören Halk oyunları, Modern ve Latin Dans gösterileri, izleyenleri adeta büyüledi. Romeo Dans Okulu işbirliği ile hazırlanan gösteriler, izleyenler tarafından alkışlarla destek verilirken dansçıların sergilediği performans, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Gerçekleşen imza günü ve söyleşi etkinliğinde, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Doktor Gökalp Öner, sağlıklı gebelikle ilgili kitabının yazılış serüveni ve içeriğini anlatıp ziyaretçiler tarafından merak edilen soruları yanıtladı. Ayrıca 2-8 Kasım Lösemi Haftasına özel, Kansere Karşı Birlikte Derneği iş birliği ile lösemi hastası çocukların gözünden hastalığın anlatıldığı resimler sergilendi.

Tuna Life Center ziyaretçilerine yönelik sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinlikleri hayata geçirmeye devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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