Tunus'ta Türk Kültür Günü'nde Zeybek Rüzgârı: Kayseri Temsilcisi Mert Dalcı Büyük Beğeni Topladı

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelen gençler, diplomatik çalışmalar ve kültürel iş birlikleri üzerine bilgilendirildi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Tunus’ta düzenlenen Türk Kültür Günü etkinliğinde ise Türk kültürünün önemli değerleri tanıtıldı. Programa Kayseri’den katılan 2025 Kayseri Temsilcisi ve gönüllü genç lider Mert Dalcı, sergilediği zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Etkinlikte sahne alan Dalcı, Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan zeybeği uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti.

2025 Kayseri Temsilcisi olarak seçilen Mert Dalcı, Ankara’da düzenlenen Gençlik Haftası programları kapsamında Anıtkabir’deki resmi törene katılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bakanlar ve milletvekilleri ile bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı bulmuştur.

Sekiz farklı branşta antrenörlük belgesine sahip olan Dalcı, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimine devam eden Dalcı, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde buz pateni eğitmeni olarak görev yapmış, gençlik kamplarında kamp liderliği yapmış ve çalışmalarını Kemal Arslan Dans Akademisi bünyesinde halk oyunları alanında sürdürmektedir.

Dalcı, gençlik çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında edindiği tecrübelerin Türkiye-Tunus Gençlik Değişim Programı’na seçilmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etmektedir.