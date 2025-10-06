Tüp bebek tedavisinde en önemli faktör: Eş desteği

Çocuk sahibi olamayan çiftler, şanslarını tüp bebek tedavisine başvurarak deniyorlar. Bu tedavide erkeğin eşine desteği ise oldukça önemli bir faktör. Erkeğin, eşine psikolojik olarak destek sağlaması ve onu rahatlatması kadının gebe kalmasında oldukça önem arz ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir tüp bebek toplantısı yapıldı. Bu toplantıda meslektaşlarımızla yenilikleri paylaştık. Aslında, çok önemli bir ana fikir ortaya çıktı. Bildiğimiz gibi, yumurtanın kalitesini gösteren en önemli faktör kadının yaşıdır. Embriyonun kalitesini gösteren en önemli faktörler ise yine kadının yaşı ve erkeğin sperm kalitesinin iyi olmasıdır. Ancak asıl vurgu şuydu: Bir kadının tüp bebekle gebe kalmasındaki en önemli faktör erkektir. ‘Ne alaka?’ diyeceksiniz. Elbette, sperm önemli bir faktör, ama bunun dışında erkeğin eşini mutlaka desteklemesi gerekiyor. Artık en iyi kalitede embriyo elde edebiliyor, rahmi yapay zeka ile hazırlayabiliyoruz. Ancak, eğer erkek eşini desteklemiyor ve psikolojisini rahatlatamıyorsa, rahim ne yazık ki o bebeği kabul etmiyor ve gebelik elde edilemiyor. Rahmin bebeği kabul edebilmesi için, annenin inanması ve stresten uzaklaşması için eşinin onu mutlaka desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle, günün manşeti şudur: Tüp bebekte kadınlar gebe kalmak istiyorsa, eşleri mutlaka destek olmalıdır” şeklinde konuştu.

‘STRES YARATAN FAKTÖRLER; KONU KOMŞU, EŞ DOST, KAYINVALİDE’

Öner, stres yaratan faktörlerle ilgili, “Bir kadın ‘ben doğururum’ diyorsa ve buna inanıyorsa, zaten doğurur. Tüp bebekte de aynı şey geçerli: Bir kadın "gebe kalacağım" diyorsa, gebe kalır. Bu inancı sağlamada iki önemli faktör var: Biri doktor faktörü ki biz onları her konuda destekliyoruz, diğeri ise erkektir. Erkek, eşini mutlaka desteklemeli ve ona stres yaratacak faktörleri de uzaklaştırmalıdır. Bu stres yaratan faktörler; konu komşu, eş dost, kayınvalide gibi çevresel unsurlar olabilir. Bu faktörlere kulakları kapatmalı, çiftler birlikte tedaviye odaklanmalı ve erkek eşini her zaman desteklemelidir. İlk seferde tutmayabilir; ‘Ben senin yanındayım, doktorumuza güveniyoruz, ikincide yakalayacağız,’ demelidir. İkincide olmayabilir; ‘Bak farklı bir teknik yöntem varmış, bunu deneyeceğiz. Biz bu gebeliği yakalayacağız,’ diyerek destek vermelidir. Zaten bu inançta olanlar genellikle ilk seferde gebeliği yakalıyor” diye konuştu.